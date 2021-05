Narodowy Program Szczepień przyśpiesza. Wkrótce ruszą także dla nastolatków

- Jest zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. To z pewnością częściowa zasługa szczepień wśród naruszycieli, ale także fakt, że do szkoły wróciła na ten moment tylko część dzieci

Podczas gdy na początku pandemii eksperci przestrzegali przed koronawirusem głównie osoby starsze, bo u dzieci miał on wywoływać zaledwie lekkie przeziębienia dziś widzimy, jak bardzo te założenia były mylne. Zarówno w trakcie drugiej jak i trzeciej fali w błyskawicznym tempie przybywało małych pacjentów z koronawirusem, które wymagały hospitalizacji. Tygodniowo na oddział zakaźny do krakowskiego szpitala im. Żeromskiego trafiało nawet 60-80 zakażonych dzieci.

– mówi Ewa Wodnicka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie.

Jej słowa potwierdzają także dane z sanepidu.

- W okresie od 27 kwietnia do 6 maja w szkołach na terenie Małopolski nie odnotowaliśmy żadnego ogniska zakażeń w szkołach - informuje Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Lekarze przestrzegają jednak, że po powrocie wszystkich dzieci do szkół trend ten może znowu się odwrócić. Szansą na bezpieczny powrót do normalności są szczepienia. Na ten moment w Europie dostępne tylko dla dorosłych. Niewykluczone jednak, że we wrześniu w szkolnych ławkach zasiądą też zaszczepieni uczniowie, a przynajmniej Ci którzy ukończyli 12 rok życia.

- To bardzo wiadomość. Dzieci mają duży udział w transmisji zakażenia. To właśnie one z przedszkola, żłobka czy szkoły przynoszą chorobę i zarażają resztę rodziny. Dlatego, jeśli szczepionki zostaną dopuszczone do użytku także w Europie, jak najszybciej powinnyśmy rozpocząć szczepienia w tej grupie - ocenia dr Lidia Stopyra, szefowa oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala im. Żeromskiego.