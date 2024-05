Nie na Kasprowym Wierchu, nie w Morskim Oku. Oto najsłynniejsze okno w Tatrach - Okno Pawlikowskiego

Okna Pawlikowskiego to otwory skalne w Jaskini Mylnej w Dolinie Kościeliskiej. Rozpościera się z nich widok na inne tatrzańskie szczyty. Są one w takim miejscu, że zrobienie sobie przy nich zdjęcia będzie niesamowitą pamiątką z Tatr. Nie ma się więc co dziwić, że wiele osób decyduje się na taki krok.

W Jaskini Mylnej znajdują się trzy okna Pawlikowskiego. Trzecie okno w znajduje się w ciągu, który nie jest udostępniony dla turystów. Swoją nazwą wzięły od Jana Gwalberta Pawlikowskiego, który jako pierwszy zbadał jaskinię w 1885 roku. On jest także autorem nazwy jaskini - Mylna. Nazwa związana jest z korytarzami jaskini, które tworzą zawiły labirynt.

Długość korytarzy Jaskini Mylnej wynosi 1630 metrów. Jest to jednak z kilku jaskiń udostępnionych dla turystów. Do jaskini i przez nią prowadzi szlak czerwony. Przejście przez jaskinię zajmuje ok. 30 minut. Dla turystów został udostępniony odcinek licząc 300 metrów. Przez jaskinię prowadzi szlak jednokierunkowy. Na potrzeby ruchu turystycznego niektóre korytarze zostały poszerzone. Nadal jednak - o czym trzeba pamiętać - są to miejsce ciasne, które niejednokrotnie są trudne do pokonania z plecakiem na plecach, a ich pokonanie wymaga czasami poruszania się pozycji obniżonej.