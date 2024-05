Udany start zawodniczek Sokoła Zator w biało-czerwonych barwach podczas mistrzostw Europy w kolarstwie górskim. Zdjęcia Bogusław Kwiecień

Podczas ME w kolarstwie górskim w arcytrudnych warunkach bardzo udanie wystartowały dwie zawodniczki Sokoła Gabriela Wojtyła w elicie i Nikola Gliniecka wśród juniorek Sebastian Żabiński Zobacz galerię (14 zdjęć)

Udany start w biało-czerwonych barwach mają dwie zawodniczki UKS Sokół Zator powołane do reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy w kolarstwie górskim. W kategorii elity kobiet Gabriela Wojtyła była druga wśród Polek. Również jako druga z czterech zakwalifikowanych Polek dotarła do mety juniorka Nikola Gliniecka, dla której był to debiut w imprezie tej rangi.