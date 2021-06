Niedosyt w Juvenii Kraków. Młodzież nadzieją na lepsze wyniki

Zakończyły się rozgrywki w fazie zasadniczej ekstraligi rugby, choć została jeszcze walka o medale z udziałem czterech najlepszych drużyn. Juvenia Kraków uplasowała się na 8. miejscu z dorobkiem 28 punktów.

Juvenia liczyła na 5. miejsce Jak odbiera ten wynik trener Konrad Jarosz?

- Na pewno były inne cele przed sezonem, mieliśmy apetyty na zajęcie lokaty w okolicach 5. miejsca – mówi szkoleniowiec krakowian. - Nieudane transfery i zakończenie gry przez niektórych zawodników na pewno miały wpływ na to. W trakcie sezonu Michał Jurczyński wyjechał do Szwecji. A to był nasz etatowy reprezentant Polski. Kontuzji doznał Krzysiu Rupert i nie grał. Sprawy zawodowe komplikowały sprawę Jakubowi Rapaczowi, nie mógł występować we wszystkich meczach. Zespół na pewno stać na więcej niż to ósme miejsce. Czeka nas dużo pracy, zwłaszcza przed zarządem – utrzymanie obecnego stanu. Dojdą nowi juniorzy, którzy powinni wzmocnić zespół. Mam nadzieję, że uda się pozyskać dwóch wartościowych zawodników, którzy zostaną na dłużej

. Będziemy szukać zawodników na pozycję numer 10. Dylan Kruger musiał wrócić, ściągnęły go obowiązki szkolne. A był w formie. I musimy go zastąpić. Młodzież atakuje Były też plusy mijającego sezonu. Do nich należy zaliczyć fakt, że sporo młodzieży weszło do zespołu.

- Jestem bardzo zadowolony z Patryka Sakwy, który rozegrał wszystkie mecze w pełnym wymiarze, on zrobił największy progres. Rok wcześniej grał już w seniorach Marcin Morus, też widać postęp, jakiego dokonał. Zawodników w wieku młodzieżowca, do lat 21, było czternastu w 23-osobowej kadrze. To jest kapitał na przyszłość. Trzeba ich utrzymać. Teraz zawodnicy mają 3-tygodniowa przerwę, a potem wybiorą się na krótkie zgrupowanie. Nowy sezon ruszy w trzecim tygodniu sierpnia. Będzie ten sam system gry w 10-drużynowej ekstralidze. Nie wiadomo, czy utrzyma się Sparta Jarocin, która zajęła 10. lokatę i zmierzy się z barażu o utrzymanie z Posnanią.

Znów medal krakkowian Dodajmy, że juniorzy Juvenii zdobyli złoty medal w odmianie 7-osobowej, a w 15-osobowej są brązowymi medalistami mistrzostw Polski.

- W czwartym roku z rzędu zdobyliśmy medal w kategorii juniorów w odmianie 15-osobowej – mówi Jarosz.

Jarosz pracuje w Juvenii już 4,5 roku. - Potrafiliśmy wygrać z każdym w tym czasie. Juvenia za mojej kadencji ani razu nie walczyła o utrzymanie – dopowiada trener. - Były medale w odmianie 7-osobowej. W tym przerwanym sezonie przed rokiem byliśmy na czwartym miejscu w tabeli. Odszedł Artur Bryl, rozgrywający, który zakończył grę. Straciliśmy Jonathana O’Neila na rzecz Skry Warszawa, a Frans Botha nie przyjechał z powrotem do Polski. To był najlepszy jak do tej pory sezon za mojej kadencji.

