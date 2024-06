Niedziela w Krakowie to idealna okazja, by wyruszyć na poszukiwanie skarbów. Można je znaleźć przy Hali Targowej

Jedni przed przyjściem pod Halę Targową skrupulatnie czyszczą swoje domowe zbiory i przeglądają pawlacze. Inni natomiast w swoich mieszkaniach organizują miejsce na nowe nabytki. Tak właśnie wyglądają przygotowania do targu staroci, który odbywa się w każde niedzielne przedpołudnie w Krakowie.

W tym miejscu w stolicy Małopolski ani deszcz, ani upalne lato nie są straszne. Prawdziwi pasjonaci przychodząc na targ przy Hali Targowej wiedzą, że warto się poświęcić, nawet w najgorętszy dzień lata, bo mogą tu znaleźć naprawdę wyjątkowe rzeczy. Ten targ jest jednym z najpopularniejszych w Krakowie. Można tu znaleźć praktycznie wszystko, od antyków, przez książki, płyty CD i winylowe, odzież, obuwie, zabawki, aż po bibeloty. Czasami oczywiście uda się też znaleźć wyjątkową perełkę, której brakuje w naszych domowych zbiorach i do tego za niewielkie pieniądze. Zobaczcie co w ostatnią niedzielę czerwca w tym roku można było tam znaleźć. Pasjonaci kolekcjonerskich monet, niespotykanej biżuterii, ozdobnych szkatułek, czy porcelanowych figurek i zastawy, na pewno nie zawiedli się, gdy dzisiaj odwiedzili to miejsce. Sprawne oko mogło tu dostrzec naprawdę wyjątkowe egzemplarze.