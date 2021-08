Niesamowite emocje w meczu Cracovia - Śląsk. Goście kończyli mecz w dziewiątkę

Cztery zmiany w Cracovii

Cracovia zagrała pierwszy raz po dłuższej przerwie przy większej publiczności na stadionie przy ul. Kałuży. „Pasy” zagrały w nowym ustawieniu z trójką środkowych obrońców i dwoma wahadłowymi.

Trener Michał Probierz dokonał czterech zmian w wyjściowej jedenastce „Pasów” w porównaniu do ostatniego meczu z Górnikiem Łęczna. Otara Kakabadze zastąpił Cornel Rapa, Damira Sadikovicia – Florian Loshaj, Sergiu Hankę – Luis Rocha, a Mathiasa Hebo Rasmussena - Marcos Alvarez.

Bezsensowna ręka Rodina

Cracovia zaatakowała z animuszem, ale ataki zatrzymywały się w polu karnym. Śląsk też nie pozostawał dłużny, uderzał z dystansu Petr Schwarz – minimalnie koło słupka. Wrocławianie nadal byli w ataku, również z dalszej odległości uderzał Dino Stiglec – wysoko nad bramką. Wreszcie w bramkę wstrzelił się w 14 min Cayetano Quintana – Lukas Hrosso błysnął refleksem i wybił piłkę na róg. Po chwili stało się nieszczęście. Sędzia podyktował rzut karny dla gości. Sprokurowanie go nastąpiło w kuriozalnych okolicznościach. Co powodowało Matejem Rodinem, który wyciągnął rękę nad głowę i dotknął nią piłki? Wie tylko on sam. W każdym razie wątpliwości nie było. „Jedenastkę” pewnie wykonał Robert Pich mocnym strzałem pod poprzeczkę. Hrosso wyczuł jego intencje, ale obronić tego strzału nie zdołał.