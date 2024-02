Niesamowite znalezisko na Wawelu: złoty pierścionek z dwiema twarzami, sprzed ok. 1000 lat

Jak przekazał odkrywca pierścienia Jerzy Trzebiński z Działu Archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu, zabytek znajdował się w warstwie archeologicznej zalegającej na szczycie reliktów kamiennej konstrukcji - prawdopodobnie wału obronnego.

Pierścień ma ozdobną tarczkę o wrzecionowatym kształcie. Znajduje się na niej ornament antropomorficzny, przedstawiający schematycznie dwie, przeciwstawne twarze.

Specjaliści podkreślają, że to wyjątkowe odkrycie.

- Z terenu całej Polski znanych jest zaledwie kilka złotych wczesnośredniowiecznych pierścieni. Tego typu ozdoby zwykle były zupełnie pozbawione ornamentu lub zawierały ornament geometryczny. Egzemplarz odkryty na Wawelu jest unikatowy ze względu na swoje zdobienie. Jest to jedyny przykład, kiedy na wczesnośredniowiecznym pierścieniu z terenu Polski przedstawione są wizerunki ludzkie (i w ogóle figuralne) - wskazuje Jerzy Trzebiński. - Co więcej, jest to przedstawienie pozbawione odwołań do religii chrześcijańskiej.