Niezmienny jak Wawel. Sklep z poprzedniej epoki, zna go każdy krakus. "Ludzie koczowali tu dniami i nocami, czekając na dostawę sprzętu"

Sklep z duszą

- Często psują się też łożyska w pralkach, amortyzatory. W zmywarkach rdzewieją kosze, więc ludzie czasami kupują, ale to są dość drogie rzeczy. Sprzedajemy też końcówki miksujące do mikserów albo te z nożykami do blendowania.

Zapytana o to, co się najczęściej psuje, pani Anna stwierdza, że najwięcej schodzi worków do odkurzaczy.

Komitety kolejkowe

- W latach osiemdziesiątych XX w. handlowaliśmy całym sprzętem, przeważnie radzieckim i częściami do niego. Można tu było kupić lodówki, pralki, wirówki, miksery - wspomina pani Anna. - To były takie czasy, że ludzie koczowali tutaj dniami i nocami, czekając na dostawę sprzętu. Stały ogonki klientów z termosami, z kocami, tworzyły się komitety kolejkowe. Trzeba było stać dwa-trzy dni, żeby kupić lodówkę czy pralkę. Dzisiaj to nie do wyobrażenia. A jeśli kolejka była cwana, ludzie wiedzieli, skąd towar idzie, czekali na rogatkach i dawali sobie znaki, że dostawa się zbliża. Wtedy następowało wielkie poruszenie, ustawianie i mobilizacja - dodaje z uśmiechem.

- My nie prowadzimy sprzedaży internetowej. Mamy specyficzny towar, mogłyby być problemy z reklamacjami. To są drogie części. Jak komuś nie spasuje, przynosi z powrotem, ale my już tego nie możemy oddać, bo sprowadzamy sprzęt głównie z magazynu centralnego z Hamburga, a tam nie ma zwrotów - dodaje pani Anna.

Zrób to sam

Z poprzedniej epoki

Jedni przychodzą tu po worki do odkurzacza, rury teleskopowe, nasadki, filtry albo wałki napędowe. Inni oczekują porady dotyczącej naprawy albo kupna sprzętu. Pracownicy sklepu orientują się we wszystkim i każdemu pomogą.

- To jest kwestia lat pracy. Rynek cały czas się rozwija. Kiedy się tu zatrudniłam, mieliśmy w ofercie trzy pralki. Potem zaczęły się pojawiać nowe modele i producenci, więc trzeba było się wdrożyć. Cały czas musimy być na bieżąco i wiedzieć, co w trawie piszczy. Praca w tym sklepie to ciągła nauka, wciąż pojawiają się nowe technologie - podkreśla pani Jolanta. - Biorę odpowiedzialność za to, co sprzedaję i co doradzam klientom. Nie wyobrażam sobie inaczej.[/cyt] Dlatego często odwiedzam sklepy wielkopowierzchniowe, żeby przyjrzeć się, co sprzedają, jakie modele. Jednak dziś większość to elektronika i tyle - dodaje.

Jak mówią obie panie, zawsze starały się stawiać na polski przemysł.