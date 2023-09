Niezwykła muzyczna mantra połączy Kraków i Kijów. 35 godzin nieprzerwanej muzyki

Jak wyjaśnia Mateusz Zubik, dyrektor festiwalu „Muzyka w Starych Balicach” - jednym z wydarzeń którego jest performans w kinie „Kijów” - utwór Satiego mógł być pastiszem powstających w tamtym okresie muzycznych mantr, ale równie dobrze może być to swego rodzaju świecka modlitwa, rodzaj czuwania czy medytacji, postawienia odbiorcy w stan zawieszenia, który powoduje ekstremalna liczba powtórzeń utworu, a także sama jego substancja.

- Nie jest to utwór, który może się podobać w takim znaczeniu, jaki odnosimy do muzyki popularnej – mówi Mateusz Zubik. - Łączymy tę muzykę z Kijowem, ponieważ w idei tego performansu jest nieuchronność trwania w czymś, co angażuje wielu ludzi. Będziemy grać utwór całą noc, będzie on słyszany przez sąsiadów kina Kijów, przechodniów – ta nieuchronność ma symbolizować nieuchronność wojny. Ukraińcy znaleźli się w sytuacji, w której nie mieli żadnego wpływu na to, jak potoczy się ich życie, czy będą musieli porzucić swój dom, pożegnać idącego na front ojca czy męża. W tym sensie jest to wyraz artystycznej solidarności i współodczuwania tego, z czym musi się mierzyć naród ukraiński jako całość, ale też każdy obywatel. Nazwaliśmy to mantrą, ponieważ jest to rodzaj zaklinania rzeczywistości, próby artystycznego współuczestniczenia w jakiejś sytuacji społecznej.