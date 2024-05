Nikolka Hanuszek walczy z nowotworem. Mieszkańcy Oświęcimia otworzyli serca, by zebrać pieniądze na jej leczenie i rehabilitację

40 678 zł zebrano podczas pikniku. Z kolei za 5 tysięcy złotych zlicytowano koszulkę kapitana hokejowych mistrzów Polski – Krystiana Dziubińskiego. Z kolei 2 tys. złotych przekazała firma Synthos.

Podczas pikniku przygotowano wiele atrakcji. Rzecz jasna, chodziło przede wszystkim o zebranie pieniędzy na leczenie Nikoli, ale także wywołanie uśmiechu na twarzy dziecka, aby choć na chwilę zapomniało o codzienności, w której musi się zmagać z niewyobrażalnym cierpieniem i bólem.

- Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na piknik, choć pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu. To dzięki Waszej hojności udało się zebrać mnóstwo pieniędzy. Mam cichą nadzieję, że wydarzy się coś dobrego, co sprawi, że pieniądze nie będą potrzebne i Nikolka będzie mogła przekazać je na inny, ważny cel. Życie jest nieprzewidywalne. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł się odwdzięczyć za okazane wsparcie – tymi słowami Kamil Hanuszek, tata Nikolki, podziękował za pośrednictwem mediów społecznościowych wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pikniku.