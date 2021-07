Niskowa. Zmarł Jan Szabla, współtwórca zespołu regionalnego "Lachy Sądeckie

NOWE Wiceszef MSZ: Apelujemy by za granicę wyjeżdżały głównie osoby zaszczepione

- Apelujemy o to, by wyjazdy były realizowane przede wszystkim przez osoby zaszczepione, bo zaszczepienie umożliwia bezproblemowy wjazd do danego kraju, bezpieczny i spokojny pobyt, (...) też umożliwia wstęp do szeregu miejsc, gdzie dla osób niezaszczepionych to wejście jest w poszczególnych krajach ograniczone – mówił w piątek wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Zaprezentował także nową aplikację mobilną, która dostarcza informacje dla podróżujących do wszystkich krajów świata, dotąd dostępne na stronie MSZ oraz w ramach aplikacji mObywatel.