Nocna akcja ratownicza w Witkowicach w gminie Kęty. W stawie odnaleziono nieprzytomnego 72-letniego mężczyznę

72-letni mieszkaniec Witkowic wpadł do stawu

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek tuż przed północą. Mężczyzna wykonywał prace porządkowe w lesie podczas których najprawdopodobniej doznał urazu głowy. Wracając pieszo do domu mężczyzna stracił przytomność i wpadł do wody.

Kiedy mężczyzna na noc nie wrócił do domu członkowie rodziny udali się na miejsce, gdzie senior miał wykonywać prace. Nieprzytomnego 72-latka odnaleźli w stawie. Wydostali go z wody, a następnie wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna w stanie nieprzytomnym został przewieziony do szpitala.