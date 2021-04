Nowa jakość węgla z kopalni w Jaworznie i Libiążu. To paliwo dla nowego bloku elektrowni w Jaworznie

Nowa jakość węgla z kopalni w Jaworznie i Libiążu dla nowego bloku elektrowni

Tauron Wydobycie uruchomił w lutym br. eksploatację nowego wysoko zasobnego złoża Brzezinka, które zlokalizowane jest w okolicy zbiornika wody pitnej Dziećkowice. W ciągu najbliższych dziesięciu lat planuje pozyskać ponad 12 milionów ton paliwa, spełniającego wyśrubowane wymagania nowoczesnych bloków energetycznych. Wybierany w pierwszej kolejności pokład charakteryzuje się optymalnymi parametrami jakościowymi oczekiwanymi zarówno przez wytwórców energii, jak i odbiorców z sektora gospodarstw domowych.

Eksploatacja nowego pokładu w Brzezince, w połączeniu z procesem głębokiego wzbogacania w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla ZG Sobieski, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną modernizację, umożliwiła nam produkcję węgli o najlepszych parametrach dla energetyki

- mówi Edward Paździorko, wiceprezes zarządu ds. technicznych w Tauron Wydobycie.

Jak dodaje paliwo to ma bardzo niską zawartością chloru, co jest wyjątkową cechą na rynku polskim. Optymalne parametry produkowanego węgla mają szczególne znaczenie dla trwałości instalacji służących do spalania węgla w energetyce.