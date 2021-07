Nowoczesne piętrowe pociągi mają wozić pasażerów z Krakowa do Katowic

- Nasze inwestycje w nowoczesny tabor nie zwalniają ani na chwilę. Rozpoczynamy kolejny ogromny projekt. Piętrowe składy wagonowe będą nowością w naszej flocie i pozwolą nam na sprawną obsługę pasażerów, którzy podróżują między największymi polskimi aglomeracjami, dojeżdżając m.in. do pracy czy szkoły. Przygotowujemy się na stały wzrost liczby podróżnych, a taki pociąg pozwoli na komfortowe przewiezienie kilkuset pasażerów jednocześnie. Możliwości techniczne pojazdów będą dostosowane do zmodernizowanych linii kolejowych, co pozwoli na podróże z prędkością nawet 200 km/h – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity ogłosiło postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup piętrowych składów.

Pierwszym etapem ogłoszonego postępowania jest składanie do 10 sierpnia br. wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Mogą je składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie przeprowadzony zostanie dialog konkurencyjny z wykonawcami zaproszonymi do udziału w postępowaniu, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu.