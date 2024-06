Nowoczesny gmach dla uczelni w Nowym Sączu robi wrażenie. Na placu budowy trwają zaawansowane prace

Obok obecnej części budynku, powstała już nowoczesna konstrukcja na żelbetonowych podporach, która nie tylko zapewni uczelni lepsze warunki kształcenia studentów, ale też bardzo efektownie się prezentuje.

Prace prowadzi firma Solcan z Rzeszowa, a wartość umowy opiewa na 20 442 600 zł brutto. Za niespełna półtora roku popularny wśród studentów Wydział będzie liczył około 1 825 m2 powierzchni użytkowej.

Dzięki rozbudowie przybędzie 50 pomieszczeń, w tym: 8 sal dydaktycznych, duża aula podzielona na dwie części, biblioteka z miejscem cichej pracy, toalety oraz pokoje techniczne i magazyny.

Nowoczesny budynek usadowiony został na żelbetonowych podporach, a pod nimi będzie znajdował się parking, zaś z obecną częścią połączy go przeszklona przewiązka na wysokości drugiego piętra.

- Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki to jeden z liczniejszych wydziałów ANS i chcemy go rozwijać, a to wymaga stworzenia odpowiednich laboratoriów i przestrzeni dydaktycznej. Pięćdziesiąt procent zajęć realizowanych jest w formie praktycznej, a artyści, którzy u nas studiują potrzebują pracowni - przyznaje Tomasz Zacłona.