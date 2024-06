Nowy peron kolejowy na dworcu w Zakopanem oddany do użytku

W Zakopanem podróżujący koleją korzystają już z nowego peronu. Przy nowym peronie nr 3 oddanym do użytku znajdują się dwa tory i oba są już użytkowane.

- W niedzielę 9 czerwca na zakopiańskiej stacji oddaliśmy do użytkowania podróżnych zmodernizowany peron nr 3. Niebawem dołączy do niego zupełnie nowy nr 4. Jeszcze w bieżącym miesiącu, zamiast dotychczasowych trzech, będą cztery wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Wyższy komfort obsługi pasażerów na stacji zapewnią nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowania oraz ścieżki dotykowe dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe, dłuższe platformy na stacji Zakopane umożliwiają również przewoźnikom swobodne planowanie postojów, w tym zatrzymywanie się dłuższych pociągów dalekobieżnych - informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przy peronie oddanym do użytku trwają jeszcze kosmetyczne poprawki i wykańczanie detali, ale podróżujący mogą już komfortowo oczekiwać na pociąg, lub wysiadając udać się w kierunku centrum miasta.