Nowy pomnik w Krakowie. Uhonorowany nim został Pál Teleki, premier Węgier i przyjaciel Polski

Budowa ekspresowej S7. Przed wjazdem do tunelu zakopianki pomiędzy Lubniem a Rabką układają już asfalt [ZDJĘCIA Z LOTU PTAKA]

Wygląda na to, że generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. w Krakowie pokonała już większość trudności i perturbacji towarzyszących budowie odcinka ekspresowej zakopianki S7 pomiędzy Lubniem a Rabką. Prace na tym odcinku idą bowiem obecnie zgodnie z planem i nic nie wskazuje, by znów miały zostać opóźnione. Całością mamy przejechać co prawda dopiero za rok, ale już dziś robotnicy rozpoczęli układanie asfaltu na wiadukcie prowadzącym do samego tunelu pod górą Luboń Mały.