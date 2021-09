Nowy Sącz bez toalety w centrum miasta? Przewodniczący Rady Miasta apeluje do prezydenta

– To wstyd, że przez tyle lat nie udało się rozwiązać tak błahego, dla mnie, problemu. Nie wiem czemu obecnym władzom idzie to tak opornie – dziwi się Czernecki. – Mówi się, że 22 tysiące ludzie chciało zmian i od trzech lat nie mamy toalety miejskiej. Do kiedy będziemy zasłaniać się rządami poprzedniej władzy? Półmetek już dawno minął. Warto pamiętać, że postulaty mieszkańców trzeba realizować. Ja jestem ich głosem. Wszyscy pięknie deklamują, że trwa walka o ożywienie starówki, ale należy zacząć od podstaw… Od toalety – przyznaje nasz rozmówca.

Jak podkreśla Artur Czernecki problem nie jest błahy, ale bardzo poważny i nie należy zamiatać go pod przysłowiowy dywan. – Wielu ludzi wstydzi się mówić o tym problemie, ale dla mnie: „nic co ludzkie nie jest mi obce”. Przecież lokale gastronomiczne, które wielu wskazuje jako pomocne w kwestii udania się za potrzebą, w okresie pandemii były zamknięte. Teraz są otwierane od godz. 10 czy od 12 A ludzie jakoś musieli i muszą przemieszczać się do sklepu, załatwiać sprawunki – wylicza.