Nowy Sącz. Duży krok w kierunku odnowienia nagrobków na Starym Cmentarzu OPRAC.: Janusz Bobrek

Adam Janczy, konserwator dzieł sztuki rozpoczął prace przy sporządzeniu programów konserwatorskich dla wszystkich nagrobków, które dotrwały do naszych czasów na Starym Cmentarzu. Przygotowanie takiej dokumentacji jest niezbędne, by w przyszłości wystąpić o zgodę na renowację danego nagrobka, lub wpisania go na listę zabytków. Dokumentacja dokładnie określi z jakiego materiału i kiedy zostały wykonane pomniki oraz jakie prace trzeba wykonać, by przywrócić je do stanu świetności. Prace potrwają do końca roku.