Nowy Sącz. Groźby śmierci wobec posła Jana Dudy (PiS). Maile z pogróżkami otrzymali też politycy opozycji. m.in Paweł Kowal (KO)

- Groźnie to wyglądało, choć różnego rodzaju pogróżki w tej pracy dostaje się dość często. Natomiast jest taki poziom, kiedy się już wyczuwa, że może być jakieś poważniejsze niebezpieczeństwo to wtedy trzeba działać trochę inaczej - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" poseł Paweł Kowal.

Paweł Kowal przyznaje, że to nie pierwsza taka wiadomość, która trafiła na jego skrzynkę (treść opublikował w mediach społecznościowych), ale po raz pierwszy zgłosił tego typu sprawę na policję.

Śmierć politykom PiS

Wiadomość o podobnej treści otrzymał także poseł Jan Duda z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Trafiły one na skrzynkę sejmową oraz adres biura poselskiego. Polityk zaznacza, że nie tylko przedstawicielom opozycji grożono śmiercią. Sam nie zdecydował się na publikowanie treści, bo jak zauważa wspomniany mail się do tego nie nadaje. Jak się okazało to także nie pierwsza tego typu sprawa, wcześniej dostał maila z żądaniem zapłaty, bo inaczej szantażysta wyjawi zgromadzone, kompromitujące informację na jego temat, które rzekomo zdobył włamując się na jego iPada. W obu przypadkach poseł zawiadomił policję.