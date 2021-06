Nowy Sącz. Mieszkańcy ul. Zalesie domagają się remontu niebezpiecznej drogi. Złożyli petycję do prezydenta [ZDJĘCIA]

Ulica Zalesie nie przeszła gruntownego remontu już od ponad 30 lat. Stan nawierzchni pogarsza fakt, że znajduje się tam groźne osuwisko. Wąska ulica o długości około 200 metrów jest też niebezpieczna, bo kierowcy słabo widzą nadjeżdżający z drugiej strony wzniesienia samochód. Co więcej gołym okiem widać, że połatany asfalt pęka co wskazuje na to, że osuwisko pracuje.

- Ta droga jest jedyną drogą dojazdową prowadzącą do ich domów. Od początku tej kadencji skierowałem osiem interpelacji w tym temacie. To jest skandal, żeby dziury w asfalcie, które zgłaszane są od początku kadencji nie zostały nawet załatane - mówi Michał Kądziołka i dodaje, że o sprawie informowany był również Miejski Zarząd Dróg

Jak informuje Mariusz Smoleń, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta remont ulicy Zalesie jest możliwy dopiero po wcześniejszym zbadaniu osuwiska i ustaleniu, czy istnieje możliwość ustabilizowania zbocza.