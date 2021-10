Nowy Sącz. Radni dwóch klubów, chcą by Iwona Mularczyk ustąpiła z funkcji przewodniczącej rady miasta

Jak tłumaczył na dzisiejszej (20 października) konferencji prasowej obydwu klubów Maciej Prostko, szef klubu Koalicji Nowosądeckiej, wniosek o odwołanie zyskał poparcie 12 radnych, czyli bezwzględnej większości wymaganej do podjęcia tego typu decyzji personalnych.

- Już od dłuższego czasu mamy liczne zastrzeżenia do pracy prezydium rady miasta, w szczególności do przewodniczącej Iwony Mularczyk. Ponieważ doszło do istotnych zmian w składach osobowych klubów oraz utraty samodzielnej większości w radzie przez klub "PiS Wybieram Nowy Sącz" złożyliśmy wniosek o odwołanie przewodniczącej - mówi.