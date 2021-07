Nowy Sącz. Ścieżka rowerowa nad Kamienicą budowana legalnie. Miasto może wrócić do prac, podobnie jak w przypadku wykopalisk na rynku

Jesienią 2020 roku za niespełna 290 tys. zł remont ścieżki rowerowej między Al. Piłsudskiego rozpoczęła firma Zibud, która wygrała przetarg na to zadanie. Zdziwienie wielu sądeczan wzbudził fakt, że w tym miejscu nigdy nie było ścieżki rowerowej, więc dlaczego remont a nie budowa z wcześniej uzyskanym pozwoleniem?

Remont czy nowa inwestycja?

Sprawa „legalności ścieżki” została zgłoszona do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, który do czasu rozpatrzenia skargi wstrzymał prace, oraz do Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Zawiadamiający, radny Michał Kądziołka (szef klubu PiS Wybieram Nowy Sącz), zaznaczył, że Adam Konicki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, podał nieprawdziwe informacje, bo jego zdaniem zadanie dotyczy budowy nowego obiektu, na który trzeba zezwolenie, a nie remontu „destruktu asfaltowego”, jak zostało podane w specyfikacji zamówienia.