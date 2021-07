Nowy Sącz. Spółka Sądeckie Wodociągi tłumaczy, dlaczego nie zajmuje się już kanalizacją deszczową w mieście

Szef Sądeckich Wodociągów tłumaczy, że kierowana przez niego firma musi się przede wszystkim skupiać na swojej podstawowej działalności czyli utrzymaniu sieci kanalizacyjnej i sanitarnej na całym terenie działalności spółki.

- Obsługa kanalizacji deszczowej to bardzo poważna i odpowiedzialna sprawa, co pokazały ostatnie ulewy. Sieć kanalizacji deszczowej, studzienki, separatory muszą być czyszczone na bieżąco, przez cały rok, w całym mieście - mówi.

Aby móc podjąć się realizacji tego zadania Sądeckie Wodociągi musiałaby poczynić znaczne inwestycje w sprzęt oraz zatrudnić kolejnych pracowników.

- Sam koszt zakupu specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji to wydatek rzędu do 1,5 do 2 mln zł - wylicza.