Nowy Sącz. W mieście pojawi się 45 nowoczesnych parkomatów. Trwa procedura przetargowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu zamierza wymienić wszystkie parkomaty zainstalowane w Strefie Płatnego Parkowania A i B.

- Nastąpiło już otwarcie ofert i jesteśmy w trakcie przetargu. Oferenci podali ceny - są to trzy firmy. Jedna z nich to ta, która obecnie zajmuje się obsługą informatyczną parkomatów. To oferent z okolic Nowego Sącza. Pozostałe dwie oferty to firmy z Krakowa i Warszawy- informuje prezes spółki MPK Jerzy Leszczyński.