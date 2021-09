Nowy Sącz. W strugach deszczu uczniowie sądeckich szkół rozpoczęli nowy rok szkolny. Wrócili do nauki stacjonarnej [ZDJĘCIA]

Uczniowie znów zasiedli w szkolnych ławkach. Po przerwie w nauce stacjonarnej związanej z pandemią, sądeckie szkoły znów wypełniły się uczniami.

W Nowym Sączu rok szkolny 2021/22 w publicznych przedszkolach i szkołach rozpoczęło dokładnie 21 276 dzieci i młodzieży, natomiast do klas pierwszych przyjętych zostało łącznie 961 uczniów.

W szkołach ponadpodstawowych do szkolnych ławek zasiadło 10957 uczniów - maturę w tym roku zdawać będzie 2007 uczniów.

Pracę rozpoczęli również nauczyciele. W 38 jednostek oświatowych zatrudnionych jest około 2000 nauczycieli. W mieście pojawiły się też nowe placówki.

- Od nowego roku szkolnego na mapie oświatowej miasta Nowego Sącza pojawią się 3 nowe jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (to Szkoła Podstawowa nr 1 oraz mieszczące się w ich budynku Miejskie Przedszkole nr 8), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (to Szkoła Podstawowa nr 7 oraz mieszczące się w ich budynku Miejskie Przedszkole nr 9), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (to Szkoła Podstawowa nr 18 oraz mieszczące się w ich budynku Miejskie Przedszkole nr 12)- informuje Małgorzata Belska, Dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania.