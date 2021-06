Nowy Sącz. Właścicielka nieistniejącego już przedszkola skazana za znęcanie się nad podopiecznym i wyłudzenie dotacji

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu zapadł wyrok w głośniej medialnie sprawie dotyczącej Niepublicznego Przedszkola „Mali Odkrywcy”. O placówce zrobiło się głośno, gdy dziennikarze „Uwagi” TVN opublikowali nagrania dostarczone przez byłe pracownice. To na nich widać, jak dyrektor placówki szarpie i unieruchamia jedno z dzieci, gdy to nie chce zasnąć. Do znęcania się nad 3-letnim Kacprem miało dojść dwukrotnie we wrześniu i październiku 2017 roku, gdy dziecko sprzeciwiało się zaśnięciu. Dodatkowo Ewelina W. była oskarżona o wyłudzenie od stycznia do sierpnia 2016 roku prawie 20 tys. zł dotacji z Urzędu Miasta Nowego Sącza na prowadzenie przedszkola. W tym celu zawyżała liczbę dzieci uczęszczających do placówki.

9 czerwca 2021 roku sąd uznał kobietę winną znęcania się nad podopiecznym, za co wymierzył jej karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.