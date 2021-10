Nowy spektakl na deskach Łaźni Nowej. To opowieść o pokoleniu współczesnych katastrofistów

FLESZ - Polacy są niewyspani. To się może skończyć źle

To spektakl katastroficzny - podkreślają twórcy przedstawienia. "Bezpieczne miejsce" opowiada bowiem o tych, którzy we wszystkim widzą koniec i nieustannie odczuwają nieuchronny schyłek. Opowieść o pokoleniu współczesnych katastrofistów ma swój początek przed pierwszym lockdownem.

Wówczas czworo studentów krakowskiej AST spotkało się, by w krótkiej etiudzie opowiedzieć o swoich niepokojach. Po ponad półtora roku wracają do tamtych doświadczeń by w szerszym i bogatszym o wspólne doświadczenia spektrum opowiedzieć o współczesnym świecie. Bohaterowie mówią o schronieniu, jakie w obliczu lęków przed światem daje im ich własne - fizyczne i metaforyczne - wnętrze.

Jest to więc także spektakl bardzo intymny. Według twórców zarówno końce świata, jak i bezpieczne miejsca są czymś bardzo osobistym i niemal wstydliwym.