Nowy Targ ma pierwsze sanktuarium. Ustanowiono je w kościele św. Jana Pawła II na Równi Szaflarskiej

W uroczystości wzięli udział księża okolicznych parafii, poczty sztandarowe, a także wierni i mieszańcy stolicy Podhala. Sanktuarium na Równi Szaflarskiej jest bowiem pierwszy sanktuarium w Nowym Targu.

Starania o nadanie rangi sanktuarium dla kościoła na Równi Szaflarskiej w Nowym Targu trwały już jakiś czas. - Od początku jest wielki kult św. Jana Pawła II na Podhalu. W naszym kościele mamy relikwie krwi świętego Jana Pawła II. Mamy informacje o wymodlonych łaskach przy tych relikwiach. Dlatego też pojawiła się prośba księży proboszczów skierowana do arcybiskupa, żeby to miejsce szczególne podnieść do rangi sanktuarium. Jest to bowiem miejsce, które jest darem wdzięczności Podhala, Orawy, Spisza wobec Pana Boga za osobę Jana Pawła II – mówi ks. Jan Karlak, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Nowym Targu, który został pierwszym rektorem nowego sanktuarium.