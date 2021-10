Nowy Targ. Nowe Centrum Kultury niemal gotowe. Niedługo zostanie otwarte dla mieszkańców

Remont starego niemal 50-letniego budynku rozpoczął się dwa lata temu – gdy działał tam Miejski Ośrodek Kultury (poprzednim Miejskiego Centrum Kultury). W trakcie ostatnich miesięcy zmienił się on nie do poznania. Przebudowane zostało dosłownie wszystko – od otoczenia wokół budynku po sam dach. Zmieniły się układ wejść do budynku. Jest wejście od strony Al. 1000-lecia, ale także powstało drugi od strony ul. Krzywej. Całkowicie przebudowane zostało wnętrze. Powstała nowoczesna sala widowiskowa z widownią z niemal 500 miejscami siedzącymi. Do tego będzie całe zaplecze dla występujących na scenie artystów.

W nowym MCK przygotowano także profesjonalną salę muzyczna, w której nie będzie okien z uwagi na wygłuszenie pomieszczenia. W obiekcie znajdzie się także profesjonalna sala konferencyjna.

W ramach prac wyremontowane została także słynna fontanna z kamiennych baranów. Te zostały poddane renowacji i już wróciły na swoje miejsce.