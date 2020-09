Nowy Targ. Obsceniczne zachowanie w centrum miasta. Ktoś... wypróżnił się na Rynku

Do incydentu doszło na rogu Rynku blisko wylotu ulic Tadeusza Kościuszki i Jana III Sobieskiego. To sam środek miasta. Obok jest poczta i bank. 30 metrów dalej znajduje się oblegany przystanek autobusowy.

- Dlatego wszyscy byli w szoku, gdy idący po ulicy mężczyzna nagle ściągnął spodnie i zrobił kupę na chodnik - mówi pani Maria, świadek zdarzenia. - Faktycznie wyglądał na osobę, którą złapała pilna potrzeba, ale ludzie to nie psy, by załatwiać się na chodniku. Co więcej, mężczyzna pokazał się dziesiątkom ludzi tak, jak pan Bóg go stworzył. To sianie zgorszenia.

Na miejsce wezwano policję. Straży Miejskiej w Nowym Targu bowiem nie ma. Nie wiadomo czy mundurowym udało się złapać delikwenta.

W Nowym Targu na Rynku istnieją publiczne toalety. Mieszczą się na tyłach dwóch wybudowanych przez miasto kawiarenek. Niewiele osób wie jednak o ich istnieniu, bo są źle oznakowane. Kolejne publiczne szalety znajdują się przy wejściu do parku miejskiego około 200 metrów dalej.