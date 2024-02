Rozpoczyna się budowa nowych rond na wjeździe do Zakopanego. Będą utrudnienia w ruchu

- Każdego dnia drogą krajową nr 47 wjeżdża do Zakopanego średnio prawie 21 tysięcy pojazdów. Tak wskazują wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021. Jest to wartość średnia, która zdecydowanie rośnie w sezonie turystycznym. Duże natężenie ruchu w tym miejscu utrudnia wjazd na DK47 z dróg gminnych - ul. Wojdyły i ul. Ustup. Sytuację poprawi budowa dwóch rond – mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która będzie prowadziła inwestycję.

Pierwsze rondo, jadąc od strony Nowego Targu, powstanie na skrzyżowaniu DK47 (ul. Kasprowicza) z ul. Wojdyły. - Będzie to rondo turbinowe, co pozwoli na płynny przejazd w trzech kierunkach - do centrum Zakopanego, do Poronina i na Olczę. Na rondzie będą też dwa zjazdy indywidualne, pozwalające na włączenie się do ruchu mieszkańców okolicznych posesji – dodaje Kacper Michna.