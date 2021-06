Nowy Targ. Podrzucili śmieci na miejską działkę. Złapała ich foto pułapka. Sprawcy sami się zgłosili do urzędu

Urząd miasta w Nowym Targu w poniedziałek ok. południa opublikował zdjęcie panów z krótką informacją.

Dwóch mężczyzn śmieci na ulicę Sikorskiego przywiozło białym samochodem dostawczym. Wysiedli i po prostu wyrzucili co mieli na pace. Potem wsiedli i odjechali. Nie mieli zielonego pojęcia, że teren ten jest monitorowany przez foto pułapkę. Urzędnicy przeglądnęli zdjęcia i wyszło jak na widelcu czyje to śmieci nagle pojawiły się na ulicy.

Informacja lotem błyskawicy rozeszła się po mieszkańcach stolicy Podhala i lokalnych portal informacyjnych. Panowie z białego samochodu stali się "gwiazdami" internetu. Sława jednak chyba im zaczęła przeszkadzać. Bo zaledwie po czterech godzinach od opublikowania zdjęcia, sami zgłosili się do urzędu. Będą teraz musieli swoje śmieci posprzątać. Z pewnością czeka ich także kara za takie postępowanie.

Urzędnicy z Nowego Targu dodają, że wszyscy mieszkańcy Nowego Targu, którzy chcą oddawać odpady z gospodarstw domowych, mogą to zrobić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Jana Pawła II 115. Zgodnie z lokalnymi przepisami, każde gospodarstwo może oddać tam w ciągu roku 6 opon, 1500 kg odpadów budowlanych i poremontowych (bez azbestu), 1000 kg mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Ponadto PSZOK przyjmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne - przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory). Miejsce to jest czynne w poniedziałki i środy w godz. 10-16 i w soboty od 8 do 13. W tym miejscu jednak śmieci z działalności gospodarczej nie są przyjmowane.