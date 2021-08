Nowy Targ. Zamieściła w internecie zdjęcie broni oraz groźby zamachu na placówkę oświatową. Namierzył ją… Interpol

W niedzielny wieczór (8 sierpnia br.) jeden z użytkowników aplikacji internetowej do przesyłania zdjęć udostępnił swoim znajomym fotografię z bronią i podpisem „no to zamach na szkołę”. Informacja, sugerująca groźbę zamachu terrorystycznego, błyskawicznie została zauważona przez Interpol (międzynarodową organizację policji), który przekazał ją do oficera łącznikowego Komedy Głównej Policji.

Z informacji Interpolu wynikało, że post z pistoletami i amunicją został opublikowany przez osobę przebywającą na terenie Polski, na Podhalu. Za pośrednictwem Komendy Głównej Policji informacja została przekazana do Małopolskiej Policji.

- Z uwagi na powagę sytuacji, policjanci bezzwłocznie podjęli intensywne, szeroko zakrojone czynności operacyjne, aby nie dopuścić do zagrożenia terrorystycznego. Do działań został włączony Wydział do walki z Cyberprzestępczością oraz Wydział Kryminalny KWP w Krakowie - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.