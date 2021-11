Nowy wóz dla strażaków za ponad milion zł. Kiedy go dostaną?

Za przetarg odpowiadała Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, która za jednym razem zamówiła jedenaście wozów dla jednostek, której jej podlegają. Następnie podpisano umowę na dostawę pojazdu z firmą Autobagi, która ma w swojej ofercie samochody specjalistyczne na bazie podwozia marki Kamaz.

- To samochód, na który czekamy już od dłuższego czasu. Nasz tabor samochodowy jest już wysłużony. Z wozów ratowniczo-gaśniczych dysponujemy obecnie czterema pojazdami – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” bryg. mgr inż. Tomasz Pawlik, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej.

- Nasz najstarszy pojazd pochodzi z 2003 roku, a więc można powiedzieć, że jest już dorosły. Dążymy do tego, by odnowić nasz park maszynowy. Liczymy na to, że nowy pojazd pojawi się u nas jeszcze w tym roku, choć pewne kwestie utrudnia sytuacja związana z pandemią, co powoduje z kolei opóźnienia w produkcji poszczególnych części samochodowych – dodaje nasz rozmówca.