Obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19 w Wałbrzychu. Radni zdecydowali. Czy w Krakowie to możliwe?

- Szczepienia są dobrowolne, a prezydent nie jest zwolennikiem uchwał, które są trudne do wyegzekwowania, nie przewidujemy więc takiej inicjatywy. Natomiast prezydent często mówi o tym, że sam zdecydował się zaszczepić i zachęca mieszkańców do tego samego, ponieważ pozwoli nam to wrócić do normalności. Najlepszą zachętą do szczepień jest po prostu dostępność szczepionki i do punktów szczepień. Dlatego miasto przygotowało trzy takie punkty, które są już w gotowości i wiele wskazuje na to, ze ruszą w najbliższym czasie - podkreśla Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa.