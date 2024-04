Ogród Doświadczeń w Krakowie wzbogacił się o nowości i jest już otwarty! Co oferuje na majówkę 2024?

Nowe atrakcje w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie

Majówka w Muzeum Inżynierii i Techniki - Ogród Doświadczeń i ul. Wawrzyńca

Muzeum Inżynierii i Techniki zaprasza w długi weekend majowy – od 1 do 5 maja – do Zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15 oraz do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68.

Wszystkich pasjonatów inżynierii i zabytków techniki zapraszamy do głównej siedziby MIT na wystawę „Miasto. Technoczułość”. W dniach od 1 do 5 maja można ją zwiedzać w godzinach 10-18 (ostatnie wejście o godz. 17). Ekspozycja zaprasza widza na podróż w czasie – od pierwszych koncepcji miast, przez kolejne epoki, w tym obie rewolucje przemysłowe i powojenną modernizację, aż po czasy współczesne, a nawet do przyszłości. Tytułowa „Technoczułość” oznacza nie tylko to, że twórcy wystawy dołożyli wszelkich starań, by zająć się dziedzictwem techniki z należną mu starannością, ale przede wszystkim to, że starali się przywrócić należne mu miejsce w dyskursie historycznym i kulturowym.