Ohydny atak hakerów na stronę parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Facebook twierdzi, że filmy porno nie naruszają standardów

Strona parafii w Nowym Sączu padła ofiarą hakerów

Od sześciu dni na profilu parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu publikowane są treści erotyczne. Administratorzy stracili nad nim kontrolę i mimo usilnych prób nie są w stanie odzyskać do niego dostępu. Hakerzy przejęli profil, zmienili zdjęcie profilowe, na którym nie widnieje już zdjęcie kościoła a półnagiej kobiety. Kontrowersyjne treści śledzi blisko 5 tys. osób. Publikowane są tam filmy, po kliknięciu w które możemy zostać przekierowani na inną stronę. To niebezpieczne, bo hakerzy w ten sposób mogą przejąć nasze profile, adresy a nawet mieć dostęp do kont bankowych.

Po tym jak administratorzy utracili do niego dostęp została utworzony nowy, gdzie publikowane są aktualności dla parafian. Duchowni zgłosili sprawę na policję i czekają na dalsze kroki. Aktualnie w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu trwa odpust ku czci św. Rity, próbowaliśmy się skontaktować z proboszczem, ale mimo prób nie udało się. W tej sprawie także skontaktowaliśmy się z rzeczniczką Komendy Miejskie Policji w Nowym Sączu i czekamy na odpowiedź.