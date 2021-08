Olkusz. 35-letni Kuba zginął w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę. Potrącił go hondą na drodze krajowej 94 [ZDJĘCIA[ Małgorzata Gleń

Znali się zalewie rok, ale wiedzieli, że to jest prawdziwa miłość, że razem pójdą przez życie. Byli szczęśliwi. W środę, 21 lipca 2021 r. Jakub Pawłowski zaplanował dla Kamili Przepiórki wyjazd na weekend, napisał do niej SMSa: "Kocham cię i mam dla ciebie niespodziankę". Wyszedł na zakupy. Trzy minuty później już nie żył. Na pasach dla pieszych uderzył w niego rozpędzony samochód jadący DK 94 w Olkuszu. Za kierownicą siedział 48-latek bez prawa jazdy za to z prawie trzema promilami we krwi. Po wypadku uciekł.