Olkusz. Chcieli zrobić zakupy przez internet. Oszust wyczyścił ich konta bankowe. Policja apeluje o ostrożność

Olkuscy policjanci apelują o ostrożność przy dokonywaniu transakcji w Internecie

27-letnia kobieta, mieszkanka Olkusza, w miniony wtorek (27.07. br.) znalazła na jednym z portali społecznościowych ofertę dotyczącą wózka spacerowego. Towar nie był do sprzedaży, lecz do oddania. Wystarczyło tylko uiścić opłatę za przesyłkę. Klientka skontaktowała się z kobietą w sprawie tej oferty, a ta wysłała jej link do opłacenia paczki kurierskiej. 27-latka kliknęła link, a następnie na stronie z przelewami, wybrała swój bank i potwierdziła transakcję otrzymanym z banku kodem. Kiedy zalogowała się ponownie, by sprawdzić przelew, to okazało się, że zamiast 15 złotych opłaty za kuriera, pobrano z jej rachunku ponad 1,9 tys. złotych.