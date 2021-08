Olkusz. Koszmar komunikacyjny srebrnego miasta. Jazda do Krakowa to nawet dwie godziny [ZDJĘCIA]

Dla wielu mieszkańców Srebrnego Miasta odcinek drogi krajowej nr 94 łączący Olkusz z Krakowem to horror. Aby dostać się do stolicy województwa trzeba pokonać około 40-kilometrową drogę z jednym pasem ruchu i ograniczeniem prędkości do 50 km/h.

Na trasie Olkusz-Kraków czekają na kierowców prowadzone obecnie remonty dróg, duży ruch oraz brak miejsc do wykonania manewru wyprzedzania. Te czynniki sprawiają, że przejechanie tego dość krótkiego odcinka DK 94 zajmuje nawet dwie godziny.

Mieszkańcy z centrum Olkusza chcący dostać się do Krakowa, mają do pokonania aż trzy miejsca, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Pierwszym jest wiadukt przebiegający nad torami kolejowymi w Olkuszu. Później, po przeprawie przez mniejsze miejscowości, na kierowców czeka przebudowa półtorakilometrowego fragmentu "krajówki". Roboty drogowe przeprowadzane są od ronda w Modlnicy aż do skrzyżowania w stronę Giebułtowa. Na koniec trzeba przeprawić się przez trudności związane z przebudową skrzyżowania DK 94 z ulicami Ojcowską oraz Gaik. Remonty mają potrwać do końca bieżącego roku.