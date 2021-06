Ósma porażka Unii Tarnów. Kontuzje Ernesta Kozy i Oskara Bobera

Złamany obojczyk Kozy

Tarnowianie jechali do Ostrowa Wlkp. z nadzieją na sprawienie miłej niespodzianki, tymczasem zawody fatalnie rozpoczęły się dla zespołu „Jaskółek”. Już w 1. biegu na pierwszym łuku doszło do makabrycznie wyglądającego karambolu, w którym uczestniczyło trzech zawodników: reprezentant gospodarzy Nicolai Klindt oraz dwaj tarnowianie Rohan Tungate i Ernest Koza. Najbardziej poszkodowany został ostatni z nich, wychowanek Unii został bowiem odwieziony do szpitala i więcej nie pojawił się już na torze. Okazało się, że ma złamany obojczyk. Skutki upadku odczuwał także Tungate, który wystąpił w powtórzonym wyścigu, ale na metę przyjechał za zawodnikami z Ostrowa Wlkp., natomiast w kolejnych wyścigach był cienieniem samego siebie.

Upadek Rempały

Od upadku zawody rozpoczął także Dawid Rempała, który w biegu juniorów długo jechał na trzecim miejscu, ale zaatakowany przez Jakuba Pocztę upadł na tor i został wykluczony z powtórki. Początek meczu przebiegał więc pod dyktando ostrowian, którzy po 5. biegu prowadzili już 20:10.