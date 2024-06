Ostatnia okazja do odwiedzenia Jarmarku Świętojańskiego na bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą w Krakowie

Podczas jarmarku można zobaczyć dzieła lokalnych twórców z Krakowa i z całej Polski – ręcznie robioną biżuterię, ceramikę, ozdoby czy odzież. Można tu także znaleźć zarówno twórczość rzemieślników młodego pokolenia, jak i artystów ludowych, którzy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez IMAGO od ponad 40 lat. Chętni mają okazję, by spróbować swoich sił w tradycyjnym rzemiośle i wykonać drewnianą rzeźbę czy koronkę klockową.

Celem przyświecającym organizacji jarmarku jest promocja lokalnego i regionalnego rzemiosła, unikatowego rękodzieła, autentycznej kultury ludowej, czyli wszystkiego tego, co składa się na bogatą tradycję naszego miasta i regionu.

- Jarmark Świętojański, organizowany przez IMAGO Centrum Sztuki Ludowej w partnerstwie z Krakowskim Forum Kultury na bulwarze Czerwieńskim w nawiązaniu do wielowiekowych ludycznych obrzędów świętowania momentu przesilenia letniego, doskonale wpisuje się w nurt przywracania tradycyjnych zwyczajów oraz pielęgnowania lokalnego kolorytu Krakowa - podkreślają w krakowskim magistracie.

Jarmark Świętojański to nie tylko rzemiosło, ale też ludowa uczta muzyczna. Zagrają Zakuka, Folklezz, Skład Niearchaiczny, Kapela_zbierana i wielu innych. Będzie można także potupać do etnicznych rytmów – organizatorzy zapraszają na potańcówki na ludowo i na taneczny flash mob. Plecenie wianków, gimnastyka słowiańska, rodzinne warsztaty muzyczne, warsztaty koronki klockowej i linorytu, a także misterium ognia to tylko niektóre z atrakcji. Jarmark odbywa się w godz. 10–22.