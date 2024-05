Oświęcim. Bulwary nad Sołą zapisały się w historii. Tak wyglądało to miejsce 100 i 50 lat. Zobaczcie zdjęcia archiwalne Bogusław Kwiecień

Bulwary nad Sołą w Oświęcimiu to miejsce, które zapisało się w historii miasta. Przez lata zmieniały swój wygląd i charakter, co widać na archiwalnych zdjęciach wykonanych 100 czy 50 lat temu i współczesnych. Przejdź do galerii i zobacz, jak zmieniały się oświęcimskie bulwary.