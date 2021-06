Oświęcim. Dalszy ciąg sprawy zwłok wyłowionych z Wisły przed trzema laty. Apel policji [ZDJĘCIA]

Specjaliści Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odtworzyli przybliżony wizerunek twarzy mężczyzny, którego zwłoki zostały wyłowione 29 czerwca 2018 roku z rzeki Wisły w Dworach pod Oświęcimiem.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji od trzech lat prowadzą w tej sprawie intensywne czynności mające na celu ustalenie personaliów mężczyzny. W chwili ujawnienia zwłoki znajdowały się w znacznym stadium rozkładu. Denat nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, nie było żadnej wskazówki, która mogłaby pomóc w jego identyfikacji.

- Policjanci bezustannie sprawdzali bazy danych osób zaginionych, weryfikując dokładnie zgłoszenia, w których zaginieni nie zostali jeszcze odnalezieni. Informację dotyczącą odnalezienia niezidentyfikowanych zwłok mężczyzny rozesłano do innych jednostek Policji. Kod DNA denata został wprowadzony do policyjnej bazy GENOM. Jednakże codzienne weryfikacje bazy danych do dziś nie przyniosły rezultatu