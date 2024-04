Oświęcim. Miejski Zakład Komunikacji kupi kolejne nowe autobusy elektryczne. Na trasy wyjadą w 2025 r. Zdjęcia

Plany MZK w Oświęcimiu przewidują zakup dziewięciu autobusów o napędzie elektrycznym wraz z montażem ładowarek mobilnych. Dofinansowanie obejmuje też budowę stacji transformatorowej w zajezdni MZK przy ul. Leszczyńskiej oraz pantografu po drugiej strony miasta przy powstającej bazie MZK przy ul. Unii Europejskiej.

– Przetarg jest w toku, wkrótce wybierzemy dostawcę. Kupimy różne rodzaje autobusów i odpowiednie do nich ładowarki. Najwięcej, bo aż sześć pojazdów będzie w wersji MIDI, czyli o długości od 9,2 do 10,5 metra. Dwa autobusy MAXI o długości pomiędzy 11,8 a 12,2 metra i tylko jeden w typie MEGA, którego długość będzie w przedziale od 17,9 do 18,2 metra – wylicza Bożena Fraś, prezes oświęcimskiego MZK.