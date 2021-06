Oświęcim. Muzeum Auschwitz będzie znów dostępne dla odwiedzających przez cały tydzień. Obowiązywać będzie wcześniejsza rezerwacja [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau będzie otwarte dla odwiedzających znów przez cały tydzień. Nastąpi to od 14 czerwca, ale w godzinach popołudniowych w związku z państwowymi uroczystościami 81. rocznicy pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Wejście na teren do obu części byłego obozu – Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau – odbywa się wyłącznie na podstawie kart wstępu. Rezerwacji na każdy rodzaj zwiedzania można dokonywać wyłącznie w internecie.