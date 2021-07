Oświęcim. Nagrody Muzeum Auschwitz-Birkenau dla instytucji i wolontariuszy. Są wśród nich osoby z różnych stron świata [ZDJĘCIA]

W tym roku placówka uhonorowała jednocześnie laureatów z dwóch lat, bowiem w związku z pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami w 2020 roku nie było takiej możliwości.

W ubiegłym roku misję Miejsca Pamięci wspierało ponad 250 wolontariuszy i praktykantów. Większość z nich poprzez pracę zdalną, gdyż regulacje i obostrzenia, a także zamknięcie placówki uniemożliwiły ich pracę na miejscu.

– Wszyscy ci ludzie, jak sami mówią, ich pomoc jest tylko niewielką cegiełką, ale cegiełką, którą trzeba dodać, by powstało coś wielkiego. Pomagają, ponieważ taki jest ich sposób na to, by lepiej i mocniej pamiętać. Wolontariat działa na zasadzie naczyń połączonych. Oni dają nam jakąś cześć siebie, swojego czasu, czerpiąc jednocześnie wiedzę historyczną na temat obozu, osób, z którymi się spotykają, obiektów. My natomiast dając im możliwość pracy w Muzeum, edukujemy, a przy tym korzystamy z energii, którą ze sobą wnoszą – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH.