Oświęcim. Oszust podszył się pod zatroskanego pracownika banku. Wyłudził 30 tys. złotych od oświęcimianki

We wtorek 5 października do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku. Przekazał jej informacje, że ktoś próbował pobrać kredyt w kwocie na 20 tys. złotych za pośrednictwem jej konta bankowego. Poinformował ją także, że próbowano dokonać zmiany numeru telefonu podanego do kontaktu z bankiem. Oznajmił, że jedyną możliwością zapobiegnięciu temu incydentowi będzie wypłacenie wszystkich oszczędności z banku oraz wpłacenia ich na tzw. konto zapasowe.

Po tej rozmowie kobieta otrzymała kolejny telefon. Tym razem inny oszust podszył się pod policjanta, który potwierdził wersję poprzedniego oszusta, mówiąc, że pracownik jej banku zgłosił na Policję próbę wyłudzenia kredytu. Następnie polecił kobiecie zastosowanie się do rad pracownika banku.

Po otrzymaniu tych informacji kobieta natychmiast pojechała do banku i wypłaciła pieniądze z konta. Następnie wpłaciła je blikiem do bankomatu.