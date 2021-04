Oświęcim. Pijany pirat drogowy spowodował wypadek. Wydmuchał 2,3 promila. Miał przy sobie też narkotyki [ZDJĘCIA]

Oświęcim. Pijany pirat drogowy spowodował wypadek. Wydmuchał 2,3 promila

Do wypadku doszło we wtorek (27.04.2021) tuż przed godziną 21 w Oświęcimiu na ulicy Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Słowackiego. Policjanci ustalili, że kierowca samochodu marki seat wyprzedzając inne pojazdy z dużą prędkością, stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego wypadł z jezdni po czym uderzył w przydrożną latarnię, a następnie w ogrodzenie parku i drzewo. W wypadku ranny został 41-letni mieszkaniec Oświęcimia, który był pasażerem pojazdu, został on przewieziony do szpitala na leczenie.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy seata wykazało 2,3 promila alkoholu. Podczas jego przeszukania policjanci ujawnili woreczek z amfetaminą.